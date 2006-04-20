Волкова Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1916
Дата смерти20.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916
Отец: Волков Дмитрий
Мать: Волкова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
07.10.1936
Рождение ребёнка
24.01.1942
Дочь: Афонасьева Людмила Михаиловна
Отец ребёнка: Афонасьев Михаил
Рождение ребёнка
16.09.1948
Отец ребёнка: Вешкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
29.01.1955
Дочь: Федоричева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Вешкин Иван Константинович
Смерть
20.04.2006