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Волкова Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1916

Дата смерти

20.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916

Отец: Волков Дмитрий

Мать: Волкова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
07.10.1936

Дочь: Сильванович Афанасьев Эмма Станиславовна\ Михайловна

Отец ребёнка: Сильванович Станислав Сигизмундович

Рождение ребёнка
24.01.1942

Дочь: Афонасьева Людмила Михаиловна

Отец ребёнка: Афонасьев Михаил

Рождение ребёнка
16.09.1948

Сын: Вешкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Вешкин Иван Константинович

Рождение ребёнка
29.01.1955

Дочь: Федоричева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Вешкин Иван Константинович

Смерть
20.04.2006

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