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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий

Рождение ребёнка
1912

Сын: Макаров Степан (Стефан) Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

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