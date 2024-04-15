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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Макаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Макаров Степан (Стефан) Васильевич
Отец ребёнка: Макаров Василий
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область