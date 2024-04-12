Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно