Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Федоровна

Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Дмитриевич

Меленки, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Дмитриевич

Меленки, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.