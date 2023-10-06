Зашихин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 29 Отец Степан - по восприемникам
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Смерть
Неизвестно