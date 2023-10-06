Зашихин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Зашихин Илья Степанов

Мать ребёнка: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 29 Отец Степан - по восприемникам
Рождение ребёнка
1835

Сын: Зашихин Василий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Смерть
Неизвестно

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