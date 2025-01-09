Яньков Данил Васильевич
мужской, родился Около 1854, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЯньков Василий СтепановичОколо 1828 г.р.
МатьЯнькова Мария ФедоровнаОколо 1833 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Яньков Василий Степанович
Мать: Янькова Мария Федоровна
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858