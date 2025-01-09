Яньков Данил Васильевич Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Яньков Данил Васильевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1854, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Яньков Василий СтепановичОколо 1828 г.р.
Мать
Янькова Мария ФедоровнаОколо 1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Яньков Василий Степанович

Мать: Янькова Мария Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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