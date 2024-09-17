Курочкина (Прохорова) Кира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Прохорова) Кира Ивановна

Место рождения

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Иван

Мать: не указана

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Василий Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Василий Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Курочкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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