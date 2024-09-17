Курочкина (Прохорова) Кира Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1965
Сын: Курочкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно