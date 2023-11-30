Дорина Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.2004
Дочь: Дорина Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Дорин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.05.2010
Сын: Дорин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Дорин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.2019
Дочь: Дорина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Дорин Алексей Яковлевич