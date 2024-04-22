Журавлев Владимир Алесандрович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Журавлев Александр
Бракосочетание
10.11.1889
Рождение ребёнка
22.09.1890
Дочь: Журавлева Пелагея Владимировна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 15.07.1898
Дочь: Журавлева Марфа Владимировна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
03.03.1902
Сын: Журавлев Герасим Владимирович
Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Емельян
Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Полина Владимировина
Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна
Смерть
Неизвестно