Журавлев Владимир Алесандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Владимир Алесандрович

Журавлев Владимир Алесандрович

Место рождения

Артюшкино, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Журавлев Александр

Мать: не указана

Артюшкино, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1889

Жена: Журавлева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
22.09.1890

Дочь: Журавлева Пелагея Владимировна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 15.07.1898

Дочь: Журавлева Марфа Владимировна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
03.03.1902

Сын: Журавлев Герасим Владимирович

Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Емельян

Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Полина Владимировина

Мать ребёнка: Журавлева Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close