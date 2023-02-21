Кобилян (Орлова) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобилян (Орлова) Ольга Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1965

Отец: Орлов Валентин Михайлович

Мать: Орлова Лидия Павловна

Бракосочетание
26.09.1986

Муж: не указан

Молдино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1987

Дочь: Добровольская Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кобилян Дмитрий Валерьевич

Удомля, Удомельский, Тверская область
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