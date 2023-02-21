Кобилян (Орлова) Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1965
Отец: Орлов Валентин Михайлович
Мать: Орлова Лидия Павловна
Бракосочетание
26.09.1986
Молдино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1987
Дочь: Добровольская Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кобилян Дмитрий Валерьевич
Удомля, Удомельский, Тверская область