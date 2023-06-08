Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Васильевна

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1889 ст.

Муж: Петр Васильевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.01.1889 Чермы крестьянский сын Петр Васильевич Калихновщины крестьянская дочь Александра Васильевна по жениху Чермы крестьянский сын Дмитрий Филиппович по жениху Михково за... Показать все
Смерть
Неизвестно

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