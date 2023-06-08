Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1889 ст.
Муж: Петр Васильевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.01.1889 Чермы крестьянский сын Петр Васильевич Калихновщины крестьянская дочь Александра Васильевна по жениху Чермы крестьянский сын Дмитрий Филиппович по жениху Михково за... Показать все
Смерть
Неизвестно