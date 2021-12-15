Милюшкина (Зырянова) Александра Климентьевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1903 ст.
Дата смерти1951
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903 ст.
Место жительства
По 1922
Место жительства
С 1922 по 1930
Бракосочетание
29.10.1922
Рождение ребёнка
07.07.1924
Дочь: Милюшкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1926
Дочь: Милюшкина Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1928
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С ?.02.1931 по 1939
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Милюшкина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович
Место жительства
1939
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1951
Похороны
1951