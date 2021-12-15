Милюшкина (Зырянова) Александра Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина (Зырянова) Александра Климентьевна

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.07.1903 ст.

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903 ст.

Отец: Зырянов Климент Тарасович

Мать: Зырянова Варвара Яковлевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
По 1922
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1922 по 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
29.10.1922

Муж: Милюшкин Андрей Иванович

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1924

Дочь: Милюшкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.12.1926

Дочь: Милюшкина Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Милюшкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С ?.02.1931 по 1939
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Милюшкина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей Иванович

Место жительства
1939
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1951
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1951

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