Бяков Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБяков Василий Алексеевич

Бяков Василий Алексеевич

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.11.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
Неизвестно
90004774479 Фамилия Бяков Имя Василий Отчество Алексеевич Дата рождения/Возраст 30.11.1915 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва 15.07... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.