Бяков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
90004774479 Фамилия Бяков Имя Василий Отчество Алексеевич Дата рождения/Возраст 30.11.1915 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва 15.07... Показать все
Смерть
Неизвестно