(Слизова) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Слизова) Елена Георгиевна

(Слизова) Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1917

Отец: Слизов Георгий Галактионович

Мать: Слизова Пелагея Никифоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close