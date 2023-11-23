(Строкин) Андрей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Анна Стефанова
(Строкин) Андрей Григорьевич (1751 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда2 Григория Григорьевича. В семинарии не обучался. Дьячок села Норского Ярославско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фелицата Григорьева
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Фелицата Григорьева
Строкин Иоанн Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье дьякона села Норского Ярославского уезда Андрея Григорьевича. С 1793 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1798 году за ним было закре... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афанасия Андреева Розова
Мать ребёнка: Фелицата Григорьева
Смерть
Неизвестно