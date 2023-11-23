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(Строкин) Андрей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Анна Стефанова

(Строкин) Андрей Григорьевич (1751 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда2 Григория Григорьевича. В семинарии не обучался. Дьячок села Норского Ярославско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фелицата Григорьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Строкин Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Фелицата Григорьева

Строкин Иоанн Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье дьякона села Норского Ярославского уезда Андрея Григорьевича. С 1793 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1798 году за ним было закре... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афанасия Андреева Розова

Мать ребёнка: Фелицата Григорьева

Смерть
Неизвестно

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