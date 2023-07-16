Перерва (Карпенко) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перерва (Карпенко) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
26.10.1923

Муж: Перерва Александр Гаврилович

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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