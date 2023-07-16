Перерва (Карпенко) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
26.10.1923
Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно