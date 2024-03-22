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Уткин Иван Макаров

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.06.1784

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1784

Отец: Уткин Макар Прохоров

Мать: Арина Гаврилова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 116б Метрическая книга церквей г. Богородицка и округи | Государственный архив Тульской области | МК церквей г. Богородицка и округи 1779-1786
Рождение ребёнка
25.11.1803

Сын: Уткин Климент Иванов

Мать ребёнка: Федосья

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1803
Смерть
1822
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