Уткин Иван Макаров
Место рождения
Дата рождения21.06.1784
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1784
Отец: Уткин Макар Прохоров
Мать: Арина Гаврилова
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 116б Метрическая книга церквей г. Богородицка и округи | Государственный архив Тульской области | МК церквей г. Богородицка и округи 1779-1786
Рождение ребёнка
25.11.1803
Сын: Уткин Климент Иванов
Мать ребёнка: Федосья
Ф. 3 Оп. 15 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1803
Смерть
1822