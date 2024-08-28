Минор Томас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минор) Валентина
Мать ребёнка: Минор (Бух) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минор (Бух) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минор) Лидия
Мать ребёнка: Минор (Бух) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минор (Бух) Анна
Смерть
Неизвестно