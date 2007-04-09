Изилаева (Винокурова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изилаева (Винокурова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.02.1913 ст.

Дата смерти

09.04.2007

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913 ст.

Отец: Винокуров Григорий Афанасьевич

Мать: Винокурова Арина Пименовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
13.01.1933

Муж: Изилаев Павел Петрович

Кырпы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Изилаев Павел Петрович

Новая Орья, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1938

Дочь: Нечаева Зоя Павловна

Отец ребёнка: Изилаев Павел Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Изилаев Павел Петрович

Васильево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Изилаев Павел Петрович

Кырпы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.04.2007
Лесной, город Лесной, Свердловская область
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