Изилаева (Винокурова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1913 ст.
Дата смерти09.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913 ст.
Бракосочетание
13.01.1933
Рождение ребёнка
18.08.1934
Новая Орья, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1938
Дочь: Нечаева Зоя Павловна
Отец ребёнка: Изилаев Павел Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1939
Васильево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1942
Смерть
09.04.2007
Лесной, город Лесной, Свердловская область