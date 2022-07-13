Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Симдянкин Родион Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Родион Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Симдянкин Иван Родионович

Отец ребёнка: Симдянкин Родион Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Симдянкин Яков Родионович

Отец ребёнка: Симдянкин Родион Васильевич

Смерть
Неизвестно

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