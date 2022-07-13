Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Симдянкин Родион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Симдянкин Иван Родионович
Отец ребёнка: Симдянкин Родион Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Симдянкин Яков Родионович
Отец ребёнка: Симдянкин Родион Васильевич
Смерть
Неизвестно