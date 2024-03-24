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Шильников Петр Зотович

Место рождения

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шильников Зот Родионович

Мать: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шильникова Фекла Петровна

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шильникова Акилина Петровна

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шильникова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шильникова Матрона

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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