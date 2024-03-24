Шильников Петр Зотович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шильников Зот Родионович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шильникова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шильникова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шильникова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шильникова Матрона
Смерть
Неизвестно