Ярилова Антипина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярилов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Ярилов Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярилова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ярилов Евгений Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно