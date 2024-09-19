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Гуляев Матвей Лукич

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Гуляев Лука Ерофеевич

Мать: не указана

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Гуляев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Гуляева Евдокия Ивановна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Гуляев Карп Матвеевич

Мать ребёнка: Гуляева Евдокия Ивановна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Гуляева) Федосья Матвеевна

Мать ребёнка: Гуляева Евдокия Ивановна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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