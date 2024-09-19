Гуляев Матвей Лукич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Гуляев Лука Ерофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Гуляева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Гуляева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Гуляева) Федосья Матвеевна
Мать ребёнка: Гуляева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно