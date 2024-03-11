Шульмина Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульмина Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Шульмин Александр Иванович

Мать: Шульмина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Баженов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Станислав Викторович

Отец ребёнка: Баженов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Баженов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Виктор Александрович

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