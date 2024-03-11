Шульмина Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Баженов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Станислав Викторович
Отец ребёнка: Баженов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Баженов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно