Китаев Федор Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин
Место жительства
Неизвестно
Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник
26.02.1884 ст.
Антонина Онисимова Вознесенкая
Восприемник
22.08.1885 ст.
Елисавета Онисимова (Вознесенская) Богословская
Смерть
Неизвестно