Китаев Федор Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Федор Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин
Место жительства
Неизвестно
Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник
26.02.1884 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
Антонина Онисимова Вознесенкая
Восприемник
22.08.1885 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
Елисавета Онисимова (Вознесенская) Богословская
Смерть
Неизвестно

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