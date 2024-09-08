Скляров Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Склярова (Пещерская) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Склярова (Пещерская) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно