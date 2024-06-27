Наталья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев
Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев
Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев
Смерть
После 1816