Наталья Алексеева Вычислено 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1782 г.р.
1783 г.р.
Вычислено 1787 г.р.
Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1794 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моругин Василий Терентьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев

Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Моругин Ефим Васильев

Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Моругин Павел Васильев

Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев

Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Моругин Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Моругин Пётр Васильев

Отец ребёнка: Моругин Василий Терентьев

Смерть
После 1816

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