Ратанова Вера Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратанова Вера Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1885

Дочь: Ратанова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович

Рождение ребёнка
24.11.1886

Дочь: Ратанова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович

Рождение ребёнка
24.11.1886

Сын: Ратанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович

Рождение ребёнка
05.11.1890

Сын: Ратанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратанов Василий Данилович

Смерть
Неизвестно
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