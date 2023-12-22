Ратанова Вера Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1885
Дочь: Ратанова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович
Рождение ребёнка
24.11.1886
Дочь: Ратанова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович
Рождение ребёнка
24.11.1886
Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович
Рождение ребёнка
05.11.1890
Сын: Ратанов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ратанов Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно