Шувагин Иван Сергеевич 04.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШувагин Иван Сергеевич

Шувагин Иван Сергеевич

Место рождения

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез

Дата рождения

04.07.1871

Дата смерти

22.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1871

Отец: Шувагин Сергей Васильевич

Мать: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувагина Татьяна Михайловна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
10.12.1898

Сын: Шувагин Павел Иванович

Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: (Шувагина) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Шувагин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
09.01.1906

Сын: Шувагин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
11.07.1910

Сын: Шувагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Смерть
22.03.1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.