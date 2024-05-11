Шувагин Иван Сергеевич
Место рожденияд. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Дата рождения04.07.1871
Дата смерти22.03.1930
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1871
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Бракосочетание
Неизвестно
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
10.12.1898
Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: (Шувагина) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Шувагин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
09.01.1906
Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
11.07.1910
Мать ребёнка: Шувагина Татьяна Михайловна
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Смерть
22.03.1930