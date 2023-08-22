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Ильиченко Симеон Евфимов

Место рождения

Бражкина, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

02.02.1909 ст.

Дата смерти

09.06.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909 ст.

Отец: Ильченко Евфимий Симеонов

Мать: Ильиченко (Кологривова) Татьяна Андрианова (Емельянова)

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 243об крещение 6.02.1909 г восприемники Кологривов Иван Андрианов Ильиченко Ирина Тимофеева
Крещение
06.02.1909 ст.
Смерть
09.06.1909 ст.
Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 283об 4 мес от поноса
Похороны
11.06.1909 ст.
на Бражкинском кладбище

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