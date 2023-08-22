Ильиченко Симеон Евфимов
Место рождения
Дата рождения02.02.1909 ст.
Дата смерти09.06.1909 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 243об крещение 6.02.1909 г восприемники Кологривов Иван Андрианов Ильиченко Ирина Тимофеева
Крещение
06.02.1909 ст.
Смерть
09.06.1909 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 283об 4 мес от поноса
Похороны
11.06.1909 ст.
на Бражкинском кладбище