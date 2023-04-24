Шутов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Александр Иванович

Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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