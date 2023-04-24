Шутов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно