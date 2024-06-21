Лукьянов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1920
Дочь: Новикова (Лукьянова) Валентина
Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла
Канск, Россия
| https://kansk-land.ru/history.php
Рождение ребёнка
22.11.1924
Сын: Лукьянов Михаил
Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла
Канск, Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лукьянов Виктор
Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла
Канск, Россия
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Лукьянова) Нина
Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла
Канск, Россия
Смерть
Неизвестно