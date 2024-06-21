Лукьянов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Иван

Лукьянов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1920

Дочь: Новикова (Лукьянова) Валентина

Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла

Канск, Россия
| https://kansk-land.ru/history.php
Рождение ребёнка
22.11.1924

Сын: Лукьянов Михаил

Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла

Канск, Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лукьянов Виктор

Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла

Канск, Россия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Лукьянова) Нина

Мать ребёнка: Лукьянова Фёкла

Канск, Россия
Смерть
Неизвестно

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