Нафёдов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНафёдов Евгений

Нафёдов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назар Евгеньевич

Мать ребёнка: (Щербакова) Катя

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
2001

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: (Щербакова) Катя

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Щербакова) Катя

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