Нафёдов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назар Евгеньевич
Мать ребёнка: (Щербакова) Катя
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: (Щербакова) Катя
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Щербакова) Катя