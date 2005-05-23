Карпов Михаил
Место рожденияХвалынский район, с. Лебежайка
Дата рождения12.11.1934
Дата смерти23.05.2005
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1934
Отец: Карпов Ефрем Филатович
Мать: (Мешкова) Антонина
Хвалынский район, с. Лебежайка
Рождение ребёнка
01.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова (Капеистова) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
15.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова (Капеистова) Тамара Александровна
Смерть
23.05.2005
Причина смерти: Инфаркт