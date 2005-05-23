Карпов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Михаил

Место рождения

Хвалынский район, с. Лебежайка

Дата рождения

12.11.1934

Дата смерти

23.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1934

Отец: Карпов Ефрем Филатович

Мать: (Мешкова) Антонина

Хвалынский район, с. Лебежайка
Рождение ребёнка
01.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Капеистова) Тамара Александровна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Капеистова) Тамара Александровна

Смерть
23.05.2005
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Инфаркт

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