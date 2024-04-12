Кодак (Чистякова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1965
Рождение ребёнка
20.02.1995
Отец ребёнка: Кодак Сергей
Рождение ребёнка
23.09.2000
Дочь: Кодак Владислава Сергеевна
Отец ребёнка: Кодак Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кодак Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горенов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горенов Игорь