Кодак (Чистякова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодак (Чистякова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1965

Отец: Чистяков Алексей Филиппович

Мать: Чистякова Валентина Константиновна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1995

Сын: Кодак Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Кодак Сергей

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
23.09.2000

Дочь: Кодак Владислава Сергеевна

Отец ребёнка: Кодак Сергей

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодак Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горенов Андрей Игоревич

Отец ребёнка: Горенов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горенов Игорь

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