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Степан Васильевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Между 1749 и 1752 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Василий Федорович

Мать: Наталья Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Никифор Степанович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Марк Степанович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Семен Степанович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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