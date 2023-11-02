Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Василий Федорович
Мать: Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Никифор Степанович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Марк Степанович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Семен Степанович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Смерть
После 1825