Неберт Саломон
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.12.1887
Дата смерти21.05.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1887
Отец: Неберт Карл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Неберт) Полина
Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Неберт Иван
Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Неберт Саломон
Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Неберт) Елизавета Iii
Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Неберт Петр
Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна
Рождение ребёнка
15.02.1925
Сын: Неберт Давыд
Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна
Смерть
21.05.1963
Причина смерти: Естественная смерть/старость