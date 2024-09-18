Неберт Саломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеберт Саломон

Неберт Саломон

Место рождения

Россия

Дата рождения

03.12.1887

Дата смерти

21.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1887

Отец: Неберт Карл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Неберт) Полина

Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Неберт Иван

Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Неберт Саломон

Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Неберт) Елизавета Iii

Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Неберт Петр

Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна

Рождение ребёнка
15.02.1925

Сын: Неберт Давыд

Мать ребёнка: Nebert (Kaiser) Анна

Смерть
21.05.1963
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.