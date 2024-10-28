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Петров Лаврентий

Место рождения

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

11.11.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Жена: Ильина Лукерья

Красная Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.08.1877 ст.

Сын: Лаврентьев Александр

Мать ребёнка: Ильина Лукерья

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
26.04.1878 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Красная Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
11.11.1890 ст.

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