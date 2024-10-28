Петров Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смерти11.11.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
Жена: Ильина Лукерья
Рождение ребёнка
14.08.1877 ст.
Сын: Лаврентьев Александр
Мать ребёнка: Ильина Лукерья
Бракосочетание
26.04.1878 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.1890 ст.