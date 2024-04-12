Бастрыкина Анисья Бастрыкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Анисья Бастрыкина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Бастрыкин Павел Григорьевич

Мать: Бастрыкина Татьяна Макаровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
02.?.1870

Муж: Бастрыкин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
13.01.1884

Сын: Бастрыкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Бастрыкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Бастрыкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1898

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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