Бастрыкина Анисья Бастрыкина
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
02.?.1870
Рождение ребёнка
13.01.1884
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
01.08.1890
Сын: Бастрыкин Степан Иванович
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
19.10.1896
Сын: Бастрыкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
02.06.1898
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно