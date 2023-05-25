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Корженко Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1958

Отец: Штейнле Виктор Андреевич

Мать: Корженко Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корженко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.1983

Сын: Штейнле (Корженко) Денис Владимирович

Мать ребёнка: Корженко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.1984

Сын: Корженко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Корженко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1988

Дочь: Атякшева (Корженко) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Корженко Татьяна Васильевна

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