Корженко Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1958
Отец: Штейнле Виктор Андреевич
Мать: Корженко Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1983
Сын: Штейнле (Корженко) Денис Владимирович
Мать ребёнка: Корженко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1984
Сын: Корженко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Корженко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1988
Дочь: Атякшева (Корженко) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Корженко Татьяна Васильевна