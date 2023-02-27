Рагозин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Рагозин Петр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Кондрат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рагозин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рагозин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1836

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