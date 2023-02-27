Рагозин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Рагозин Петр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Кондрат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рагозин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рагозин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1836