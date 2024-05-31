Гангардт Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1945 и 1946
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1945 и 1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гангардт Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гангардт Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гангардт Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гангардт Юлия
Смерть
Около 1996