Гангардт Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гангардт Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1945 и 1946

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1945 и 1946

Отец: Гангардт Николай Дворянин Георгиевич

Мать: Гангардт (Полякова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гангардт Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гангардт Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гангардт Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гангардт Юлия

Смерть
Около 1996

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