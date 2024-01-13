Гржибовский Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовский Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.

Дочь: Гржибовская Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Гржибовская София Исидоровна

9 мая 1909 г. родилась, 17 мая 1909 г. крещена Раиса. Родители: мещанин м. Мизога Волынской губернии Афанасий Иванов Гржибовский и законная его жена София Исидорова; оба православные. Восприемники: ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гржибовская София Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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