Губжева Ахед Хьасанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева Ахед Хьасанович

Место рождения

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губжев Хьасан Мажидович

Мать: Губжева Феня

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Джуляна Ахедовна

Мать ребёнка: Губжева Фатима

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Зуряна Ахедовна

Мать ребёнка: Губжева Фатима

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева Фатима

Смерть
Неизвестно

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