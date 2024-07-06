Губжева Ахед Хьасанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губжев Хьасан Мажидович
Мать: Губжева Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Джуляна Ахедовна
Мать ребёнка: Губжева Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Зуряна Ахедовна
Мать ребёнка: Губжева Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губжева Фатима
Смерть
Неизвестно