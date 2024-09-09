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Капуста Татьяна Мироновна

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Место рождения

Митрофановка, Кіровоградська область

Дата рождения

11.01.1877 ст.

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Митрофановка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.

Дочь: Калашник Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Калашников Григорий Фёдорович

Митрофановка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Лунина Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Калашников Григорий Фёдорович

Смерть
1923

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