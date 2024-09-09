Капуста Татьяна Мироновна
Место рождения
Дата рождения11.01.1877 ст.
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.
Дочь: Калашник Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Калашников Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Лунина Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Калашников Григорий Фёдорович
Смерть
1923