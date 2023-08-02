Шарибжанов Садретдин Шарибжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарибжанов Садретдин Шарибжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Не Известно Шарибжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Садретдинов Ярулла Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Садретдинов Анвар Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Садретдинович Абдулла Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Мансур Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Рафек Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатретдинов Рашид Сатретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатретдинов Хайрулла Сатретдинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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