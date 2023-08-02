Шарибжанов Садретдин Шарибжанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Не Известно Шарибжан
Рождение ребёнка
1919
Сын: Садретдинов Ярулла Садретдинович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Садретдинов Анвар Садретдинович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Садретдинович Абдулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Мансур Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Рафек Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатретдинов Рашид Сатретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатретдинов Хайрулла Сатретдинович
Смерть
Неизвестно