Кирик Глафира Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирик Сергей Филиппович
Мать: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: муж Глафиры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: муж Глафиры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: муж Глафиры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: муж Глафиры
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: муж Глафиры
Смерть
Неизвестно