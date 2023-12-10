Упорова (Юшкова) Параскева Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упорова (Юшкова) Параскева Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Юшков Терентий Васильевич

Мать: Юшкова Анна Андреевна

Бракосочетание
02.02.1879 ст.

Муж: Упоров Александр Иванович

Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1882

Дочь: Шеломова Анна Александровна

Отец ребёнка: Упоров Александр Иванович

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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