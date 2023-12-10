Упорова (Юшкова) Параскева Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Юшков Терентий Васильевич
Мать: Юшкова Анна Андреевна
Бракосочетание
02.02.1879 ст.
Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1882
Дочь: Шеломова Анна Александровна
Отец ребёнка: Упоров Александр Иванович
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно