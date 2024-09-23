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Гурьянов Михаил Васильевич

Место рождения

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

09.07.1908 ст.

Дата смерти

20.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1908 ст.

Отец: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов

Мать: Агрипина Флорова

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1931

Дочь: Шарикова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1935

Дочь: Лысенкова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1937

Дочь: Агурьянова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1942

Сын: Гурьянов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1950

Сын: Гурьянов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Смерть
20.01.1990
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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