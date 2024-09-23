Гурьянов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1908 ст.
Дата смерти20.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1908 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1931
Дочь: Шарикова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1935
Дочь: Лысенкова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1937
Дочь: Агурьянова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1942
Сын: Гурьянов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1950
Сын: Гурьянов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна
Смерть
20.01.1990
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область