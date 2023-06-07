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Ватага Анна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: Ватага Акилина Ивановна

Смерть
1869
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