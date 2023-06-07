Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ватага Анна Мироновна
Ватага Анна Мироновна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
1869
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ватага Акилина Ивановна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать:
Ватага Акилина Ивановна
Смерть
1869
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия