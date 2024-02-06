Валова (Чашкова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова (Чашкова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Чешков Василий Гаврилович

Мать: Чешкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
25.07.1884

Сын: Валов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1885

Дочь: Быбина Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Валова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1889

Дочь: Валова Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1890

Сын: Валов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Валов Родион Сергеевич

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1893

Дочь: Валова Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1894

Сын: Валов Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1895

Сын: Валов Андроник Сергеевич

Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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