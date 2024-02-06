Валова (Чашкова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
25.07.1884
Сын: Валов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1885
Дочь: Быбина Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1888
Дочь: Валова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1889
Дочь: Валова Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1890
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1891
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1893
Дочь: Валова Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1894
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1895
Отец ребёнка: Валов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно